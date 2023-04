Ghostbusters: confermato che il nuovo film sarà ambientato a New York

Jason Reitman ha confermato alcune notizie sul sequel di Ghostbusters: Legacy, dichiarando che il ruolo di New York sarà centrale.

Durante il CinemaCon si è parlato anche di Ghostbusters, e del film che farà da sequel a Ghostbusters: Legacy. Attualmente il titolo di lavorazione è Ghostbusters: Firehouse, considerando che un elemento centrale sarà la vecchia sede degli acchiappafantasmi. Il regista Jason Reitman ha confermato che il film si svolgerà a New York.

Inoltre, Reitman ha dichiarato che l’uscita di Ghostbusters: Firehouse è prevista per il 20 dicembre, e che faranno parte del cast McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon, attori che hanno già partecipato al capitolo precedenti in qualità di new entry.

A dirigere questo nuovo capitolo della iconica saga ci sarà Gil Kenan, che ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Jason Reitman. Nel nuovo capitolo ci saranno pure Logan Kim, Celeste O’Connor, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster e Emily Alyn Lind.

Per questo nuovo progetto si sa che sarà centrale la figura di Winston, interpretato da Ernie Hudson, e che qualche tempo fa ha parlato anche del suo disagio durante la promozione del primo film sui Ghostbusters.