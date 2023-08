Predator: il regista di Prey prospetta un nuovo film della saga

Prey è uscito su Disney+ nel 2022, e si è distinto tra i film della saga di Predator per la sua ambientazione e la sua collocazione temporale, visto che stiamo parlando a tutti gli effetti di un prequel di Predator. Ora il regista di Prey ha prospettato dei nuovi piani per la saga, ed ha parlato di un possibile sequel.

Ecco le parole di Dan Trachtenberg sul nuovo progetto:

Non posso davvero dire nulla al riguardo in questo momento, ma dirò che mentre stavamo finendo il film, stavamo avendo conversazioni davvero entusiasmanti (su un possibile sequel ndr). Lo studio, io, lo sceneggiatore e i produttori abbiamo parlato di quali cose folli avremmo potuto fare dopo. E non mi sono mai fermato, nessuno ha smesso di pensare a quanto le cose interessanti che abbiamo proposto potrebbero creare qualcosa di nuovo.

Il fatto che Trachtenberg abbia dichiarato di non poter dire nulla fa intendere come, in qualche modo, i piani di sviluppo di un nuovo capitolo stiano andando avanti, e, magari, a breve potremmo avere delle novità importanti a riguardo.