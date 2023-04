A Quiet Place: Day One sarà ambientato a New York

Ecco i primi dettagli sui filmati di A Quiet Place: Day One mostrati durante il CinemaCon di Las Vegas.

Durante il CinemaCon 2023 di Las Vegas la Paramount ha mostrato alcuni filmati di A Quiet Place: Day One, rivelando che il nuovo film ha come ambientazione principale la città di New York. Le riprese del lungometraggio sono iniziate già a febbraio.

Secondo quanto rivelato dai reporter presenti al CinemaCon, nei filmati mostrati su A Quiet Place: Day One si vede il personaggio di Lupita Nyong’o su un autobus, nel giorno in cui una meteora cade sulla città di New York facendo partire l’invasione. Perciò è confermato che si tratterà di un prequel della saga.

Lo spin-off di A Quiet Place nasce da un’idea di John Krasinski che ha curato la regia ed è stato protagonista dei primi due film. Sia Krasinski che Emily Blunt non ritorneranno in questo nuovo capitolo della saga, che dovrebbe aprire le porte ad un universo narrativo che permetterà di raccontare altre storie legate al mondo di A Quiet Place.

Il film A Quiet Place: Day One uscirà al cinema l’8 marzo 2024.