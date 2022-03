Kimbal Musk: “i soldi sono noiosi, a me ed Elon non interessano”

In una rara intervista, il fratello di Elon Musk, Kimbal Musk, ha parlato dell’ossessione per i soldi della Silicon Valley. «Io e mio fratello siamo diversi», promette Kimbal.

Kimbal Musk si è fatto recentemente vedere, con l’immancabile cappello da cowboy, in occasione dell’evento ETHdenver, il più grande e importante ritrovo di appassionati della criptovalute Ethereum.

Intervistato da Input Magazine, Kimbal Musk ha spiegato di non essere ossessionato dai soldi e che quelli sono semplicemente una conseguenza dei progetti a cui ha dato vita.

Conosco molte persone – con cui non ho grandissimi legami – che sono ossessionate dalla ricchezza. Ma io non sono fatto così e vi assicuro che non lo è nemmeno mio fratello. È una cosa molto noiosa.