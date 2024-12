Elon Musk sembra voler trasformare X (ex Twitter) in una “everything app” sempre più versatile. Dopo l’introduzione di funzionalità come il portale per annunci di lavoro e l’AI chatbot Grok, ora Musk sta valutando lo sviluppo di un servizio email che potrebbe competere con Gmail.

X Mail: quanto c’è di concreto?

La notizia è emersa quando un utente di X ha suggerito: “X Mail sarebbe interessante”, proponendo un formato di indirizzo email come username@x.com. Musk ha risposto con un semplice: “Sì, è nella lista delle cose da fare”. L’idea non è del tutto nuova: già a febbraio Musk aveva accennato al progetto, rispondendo a un ingegnere della piattaforma che chiedeva di X Mail con un enigmatico “Arriverà”.

Secondo indiscrezioni, X Mail potrebbe offrire un’interfaccia simile a quella dei messaggi diretti (DM), con un design minimalista che elimina i thread e i layout complessi tipici delle email tradizionali. In pratica, i messaggi verrebbero recapitati direttamente in una casella testuale semplice e intuitiva, simile a una chat.

Battere Gmail sarà virtualmente impossibile

Gmail, con oltre 1,8 miliardi di utenti attivi nel 2024, domina il mercato grazie all’integrazione con Google Workspace, avanzati strumenti di ricerca e solidi standard di sicurezza. Per riuscire a competere, X Mail dovrà offrire qualcosa di veramente innovativo oltre alla sola semplicità dell’interfaccia.

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su quando — o se — Musk lancerà davvero X Mail. La risposta data dall’imprenditore potrebbe essere semplicemente un’idea lanciata per testare l’interesse del pubblico. Tuttavia, se dovesse concretizzarsi, X Mail potrebbe attirare utenti stanchi delle complessità dei servizi email tradizionali, offrendo un approccio più diretto e immediato. Potrebbe contare, ovviamente, anche sulla community di fanatici dell’app di micro-blogging, che non sono affatto pochi, specie negli USA e in Giappone.