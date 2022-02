iPhone 12 Pro Max: il modello con USB-C finisce su eBay

Si parla ormai da anni di come Apple potrebbe implementare nei suoi dispositivi cellulari delle porte di ricarica come le altre compagnie, che utilizzano ormai delle USB di tipo C, diventate particolarmente utile tra le altre cose anche per ulteriori dispositivi che finiscono in commercio. Nonostante la compagnia non abbia deciso ancora di fare questo passo in avanti per quel che concerne i telefoni, c’è da dire che in realtà il tutto è già avvenuto per ulteriori prodotti, e in attesa di novità sulla questione, dei modder hanno pensato di portarsi avanti di qualche anno.

Si parla anche di qualche legge che potrebbe “costringere” il colosso di Cupertino a questa soluzione, e ma il canale DEPP della Slovacchia ha mostrato da poco come un modello di questo tipo si presenterebbe, considerando tra l’altro che questo è finito sulla piattaforma di eBay all’asta. Questa è partita da solamente 1.350$ di base, cifra che si continuerà di sicuro ad alzare molto per chi vorrà mettere le mani su questo gioiellino modificato.

Potete ammirare tutti i dettagli del video in cui il nuovo smartphone viene telefono qui di seguito, ma è bene evitare di procedere in autonomia con manovre di questo tipo nel caso in cui vogliate anche voi provarci, dato che potreste rischiare di creare danni al telefono.

Avevamo già visto un caso simile che riguardava un iPhone X, finito all’asta e comprato per cifre folli proprio per via della sua porta USB di tipo C installata e funzionante, abbiamo approfondito qui la questione. Seppur non ci siano ancora conferme in merito al tutto, sembra inoltre che Apple potrebbe decidere di portare sul mercato i suoi iPhone 14 Pro, per la prima volta, con un USB-C in via ufficiale, trovate qui tutti i dettagli sulla questione.