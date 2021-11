iPhone X: all’asta il modello moddato con una USB-C, offerti quasi 100.000 dollari

In seguito alla recente realizzazione di un iPhone X che presenta una porta USB C, il creatore ha messo il device all'asta, con risultati assurdi.

Non è passato molto da quando un modder, precisamente uno studente, ha deciso di impegnarsi al fine di realizzare un iPhone X con una porta USB-C che funziona per davvero per trasferimenti di dati e ricarica, vi abbiamo parlato in maniera approfondita della questione nell’articolo che trovate a questo link. Tuttavia, mentre il dispositivo sembrava nato quasi per semplice gioco, permettendo al creatore di ottenere molta notorietà grazie alla sua bravura, lo stesso è finito in un’asta su eBay, accessibile qui.

Nulla di strano quindi, visto che lo studente è libero di vendere la sua creazione, se non fosse che le cifre raggiunte risultano a dir poco folli, in quanto recentemente i 100.000 dollari quasi sono stati toccati. Tutti quelli che hanno offerto una somma di denaro si sono inoltre impegnati nel non aprire o modificare il dispositivo, al fine di lasciarlo integro per com’è, considerando anche che si tratta di un possibile “pezzo di storia”, pronto ad anticipare possibili cambiamenti per Apple.

Va infatti specificato che al momento, nonostante il tutto sia nell’aria da molto tempo, non abbiamo conferme del fatto che Apple possa optare per un connettore globale, rinunciando ai propri, nonostante le recenti proposte sembrano suggerire il fatto che in futuro si tratterà di una scelta obbligatoria.

Per quel che riguarda l’asta, chi pagherà l’esorbitante cifra di quasi 100.000 dollari avrà modo di ottenere solamente il device da 64 GB, senza neanche accessori, con anche come bonus una chiamata di 30 minuti con il creatore al fine di chiarire eventuali dubbi in merito al dispositivo, per domande in tempo reale. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni la cifra si alzerà ulteriormente, considerando però l’asta avrà fine nella giornata dell’11 novembre, e non manca quindi molto tempo.