Volkswagen ha ufficialmente svelato i suoi piani per un nuovo veicolo elettrico entry-level che sarà venduto a un prezzo base di 20.000 euro. La casa automobilistica tedesca ha già mostrato il primo design del modello ai propri dipendenti durante un incontro a Wolfsburg, in Germania, in attesa della presentazione ufficiale al pubblico prevista per marzo 2025. Tuttavia, la produzione non partirà prima del 2027.

Un nuovo modello accessibile per il mercato europeo

Al momento, Volkswagen non ha rilasciato dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche del nuovo modello, ma è noto che farà parte della gamma di auto elettriche compatte, tra cui spicca l’ID.2all. Quest’ultimo, presentato come concept nel 2023, verrà lanciato ufficialmente nel 2026 con un prezzo di partenza di 25.000 euro.

L’inedito veicolo da 20.000 euro punta a diventare l’auto elettrica più economica della gamma Volkswagen, offrendo un’opzione accessibile per chi desidera passare alla mobilità sostenibile. Tuttavia, le dichiarazioni di Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, lasciano intendere che il modello potrebbe essere destinato principalmente al mercato europeo, senza una conferma ufficiale sulla sua distribuzione globale.

Un’ulteriore spinta alla gamma ID

Dal 2019, Volkswagen ha venduto oltre 1,35 milioni di veicoli della gamma ID a livello globale, dimostrando un forte impegno nell’elettrificazione del settore automotive. Tra i modelli di punta figura l’ID.3, che nel 2024 ha superato le 500.000 unità vendute. Più di recente, l’azienda ha lanciato l’ID.Buzz, il van elettrico dal design retrò che negli Stati Uniti ha un prezzo base di 59.995 dollari.

Con l’introduzione del nuovo modello economico, Volkswagen mira a consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato delle auto elettriche, offrendo un’alternativa a basso costo per gli automobilisti che vogliono abbandonare il motore a combustione senza affrontare spese proibitive. La scommessa sulla mobilità elettrica accessibile sembra ormai essere la strada intrapresa dalla casa di Wolfsburg.