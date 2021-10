Un modder ha realizzato un iPhone X con porta USB-C: funziona perfettamente

Apple non ha ancora prodotto un iPhone con porta USB-C, nonostante i tanti rumor che negli ultimi anni avevano anticipato questa ipotesi. Poco male, un modder ha modificato un vecchio iPhone X sostituendo l’ingresso Lightning con una porta USB-C. Funziona molto bene.

Il modder si chiama Ken Pillonel, mentre il progetto di modifica – data la complessità – ha richiesto diversi mesi di lavoro. Il risultato è un iPhone X – modello uscito nel 2017 – con una porta USB-C perfettamente funzionante: la porta non soltanto ricarica la batteria ma consente anche il trasferimento di dati da e verso il device.

Il primo prototipo realizzato dal modder, al contrario, consentiva soltanto di ricaricare l’iPhone via USB-C, mentre il trasferimento dei dati non era supportato. Pillonel ha anche condiviso un primo video del suo esperimento, un video più lungo che entrerà maggiormente nei dettagli della modifica seguirà a breve.

Per arrivare ad un iPhone X con porta USB-C perfettamente funzionante il modder ha dovuto prendere e sottoporre a reverse-engineering il connettore C94 proprietario di Apple e sostituirlo con un PCB personalizzato. “Non è stato per nulla semplice”, ha raccontato.

Probabilmente tra non molti anni per avere un iPhone con porta USB-C non sarà necessario così tanto lavoro. L’Unione Europea ha presentato una proposta di regolamento che, se approvata, obbligherà tutti i produttori ad adeguarsi allo standard USB-C. Ne abbiamo parlato qui.