Honor prepara una nuova gamma di smartphone con batterie giganti: in arrivo un modello da 8.000 mAh

Pochi giorni fa si era diffusa la notizia che Honor stesse lavorando a un nuovo dispositivo di fascia media dotato di una batteria dalle dimensioni impressionanti: ben 8.000 mAh. Oggi emergono ulteriori dettagli su questa iniziativa del produttore cinese. Stiamo per entrare in una nuova era degli smartphone e dell’elettronica di consumo: si va verso smartphone con un’autonomia mostruosa. Era davvero arrivata l’ora.

Una nuova gamma per chi cerca un’autonomia mostruosa

Secondo le ultime indiscrezioni, Honor sta per lanciare una nuova gamma di smartphone denominata “Power“. Il dispositivo con batteria da 8.000 mAh potrebbe non essere il primo modello di questa serie a debuttare sul mercato, ma la sua presenza all’interno del portfolio Power appare più che logica, considerando la capienza straordinaria della sua batteria.

L’azienda cinese sembra voler concentrare l’attenzione sulla capacità della batteria con questa nuova gamma, che sarà composta esclusivamente da dispositivi di fascia media. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, noto leaker del settore, il primo dispositivo Power supporterà la ricarica cablata a 80W, caratteristica che si sposerebbe perfettamente con una batteria da 8.000 mAh, garantendo tempi di ricarica ragionevoli nonostante l’elevata capacità. Vale comunque la pena di sottolineare che sul mercato esistono già diversi smartphone con ricariche turbo da oltre 100W.

Specifiche tecniche e disponibilità

Il primo smartphone della gamma Honor Power porta il numero di modello DVD-AN00 e includerà anche il supporto per gli SMS satellitari. Se si tratta dello stesso dispositivo con batteria da 8.000 mAh, dovrebbe essere alimentato da un processore n anche se non è ancora chiaro quale specifico chip verrà utilizzato. Questa mossa di Honor sembra rispondere alla crescente domanda di smartphone con un’autonomia superiore alla media. Negli ultimi anni, mentre molti produttori si sono concentrati su aspetti come fotocamere avanzate o schermi pieghevoli, la batteria è rimasta spesso un punto debole per molti dispositivi di fascia alta. Non più.