L’iPhone 14 Pro sarà il primo con porta USB-C, secondo un nuovo rumor

L'iPhone 14 Pro potrebbe essere il primo smartphone della Apple con una porta USB-C, in modo da avere tempi di trasferimento dati più brevi.

Emergono nuove interessanti indiscrezioni sui prossimi smartphone della Apple. Stando ad iDrop News, Apple potrebbe finalmente abbandonare la porta Lightning: gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dovrebbero infatti avere una porta USB-C.

Una scelta in linea con il target di riferimento dei due iPhone high-end di Apple. Non ha senso offrire smartphone con uno storage enorme e permettere di registrare video e foto ad altissima qualità, se poi si usa ancora una tecnologia di trasferimento dati con la stessa velocità dello standard USB 2.0.

Trasferire 720 GB di file da un iPhone 13 Pro ad un PC, scrive Gizmochina, richiede quasi 4 ore di attesa. Usando un cavo USB-C ci si impiegherebbe solamente pochi minuti.

Ma non si tratta nemmeno di una scelta: l’Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento che impone a tutti i produttori uno standard unico. Nei prossimi anni gli smartphone potranno essere venduti esclusivamente con ingresso USB-C, in modo da ridurre i cavi in circolazione.

Così Apple potrebbe iniziare ad avvicinarsi allo standard con gli iPhone 14 Pro e Pro Max, mentre in futuro tutti gli smartphone dell’azienda dovranno inevitabilmente usare l’USB-C. Forse già con la linea di iPhone 15 troveremo l’USB-C su tutti e quattro i modelli in commercio.

Non è l’unico rumor uscito in questi giorni sui nuovi iPhone 14. È notizia di ieri che i prossimi smartphone di Apple potrebbero finalmente avere un lettore per le impronte digitali montato sotto il display.