Fallout: Walton Goggins protagonista della serie TV

Gli Amazon Studios hanno trovato l’interprete protagonista della serie TV dedicata a Fallout: stiamo parlando di Walton Goggins, che è il primo attore ingaggiato per partecipare al telefilm tratto dalla saga videoludica.

Walton Goggins dovrebbe interpretare nella serie TV su Fallout un personaggio chiamato Ghoul, un qualcosa che richiama i ghoul del videogioco, che sono personaggi che erano in precedenza umani, e che hanno subito l’influsso delle radiazioni prodotte dalle bombe nucleari.

Ricordiamo che Walton Goggins ha partecipato a film come The Hateful Eight, Django Unchained, e Predators, mentre per la televisione si è visto in Justified, The Righteous Gemstones, e Vice Principals.

Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due creatori della serie TV su Westworld, si occuperanno della realizzazione della televisiva per Amazon Prime Video dedicata a Fallout.

A lavorare sulla serie sarà la Their Kilter Films, che collaborerà con le case di produzione del videogioco, ovvero la Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. I produttori esecutivi della serie saranno, oltre a Nolan ed alla Joy, Athena Wickham della Kilter Films, con Todd Howard della Bethesda Game Studios, e James Altman per la Bethesda Softworks.

La serie di videogiochi dedicati a Fallout è una delle più popolari di sempre. Lo sviluppo di una serie TV dedicata prosegue i piani di altre case di produzione che stanno portando avanti progetti di serie televisive su videogiochi celebri come Halo e The Last of Us.