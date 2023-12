Fallout: primo teaser trailer per l’epica serie tv tratta dal videogioco

Ambientato nell’universo del franchise videoludico originale best-seller, la serie Fallout sarà disponibile, in esclusiva su Prime Video, dal 12 aprile 2024 in oltre 240 Paesi e territori nel mondo: ecco il primo teaser trailer del serial prodotto da Jonathan Nolan.

Basata su una delle più note serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia !di chi ha e chi non ha, in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere”. Duecento anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

In questo articolo abbiamo presentato tutte le info preliminari, commentato le foto e i primi personaggi noti, nonché riportato alcune dichiarazioni di Nolan:

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer per Kilter Films sotto il loro overall deal con Amazon. Nolan ha diretto i primi tre episodi di questa serie epica. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il cast della serie include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà). Athena Wickham di Kilter Films è anche executive producer insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Il cast include anche Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

