Elon Musk, giallo sulla maxi-donazione: 5,7 mld in beneficenza, ignoto il destinatario del gesto

Il giallo della maxi-donazione di Elon Musk: l’imprenditore dona poco meno di 6 miliardi di dollari in beneficenza, ma nessuno sa chi li abbia ricevuti. Musk, normalmente molto trasparente e attivo sui social, per una volta non si è sbottonato più di tanto.

Lo scorso novembre Elon Musk ha donato 5,7 miliardi di dollari – in azioni Tesla – in beneficenza. La donazione è stata registrata durante il periodo che va tra il 19 e 29 novembre del 2021. Il nome dell’ente beneficiario di questo enorme gesto di generosità non è stato divulgato ed è tuttora oggetto di speculazioni.

Mashable, ad esempio, ha tirato in ballo il duello social tra il CEO di Tesla e il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ve lo ricordate? Il N.1 dell’organizzazione aveva tirato per la giacchetta Musk, annunciando che sarebbero bastati 6 miliardi, circa il 2% del suo patrimonio stimato, per risolvere parte del problema della fame nel mondo. Musk all’epoca aveva sfidato l’ONU a spiegare, punto per punto, come avrebbe speso quella cifra, venendo poi accontentato alcune settimane dopo.

Il periodo della donazione combacerebbe con quello dell’episodio, da qui la tesi che vedrebbe per beneficiario della somma proprio il Programma Alimentare Mondiale dell’ONU.

In realtà di certo non c’è assolutamente nulla. Nessuna delle due parti ha confermato o smentito queste speculazioni, e anche questo è fatto piuttosto insolito.