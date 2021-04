Elon Musk donerà 30 milioni ad una città del Texas, il sindaco: “non ne sappiamo nulla”

Elon Musk ha annunciato a sorpresa di voler donare 30 milioni di dollari al comune texano di Brownsville. Il sindaco non ne sapeva nulla.

Elon Musk ha scelto di donare 10 milioni all’amministrazione di Brownsville, una città al confine del Texas con il Messico da poco meno di 200mila abitanti. Altri 20 milioni di dollari andranno a finanziare le scuole pubbliche dell’intera contea.

La notizia ha ovviamente fatto rapidamente il giro del mondo e la stampa si è fiondata a contattare l’ufficio del sindaco Trey Mendez per le domande di rito. Peccato che né il sindaco né nessun altro membro dell’amministrazione avesse la minima idea di cosa stesse succedendo.

L’annuncio è arrivato a sorpresa nella giornata di ieri, lo abbiamo appreso anche noi dalla stampa. Non abbiamo ancora avuto l’opportunità di parlare con il Signor Musk per avere più informazioni sulla sua iniziativa

ha dichiarato il sindaco di Brownsville.

Poco distante da Brownsville, all’interno di quello che gli americani definiscono un territorio non incorporato – ossia senza una vera amministrazione comunale – si trova uno degli stabilimenti della SpaceX. Produce alcuni componenti dei razzi dell’azienda. Sempre non troppo distante si trova anche Boca Chica, che ospita il più importante sito di lancio di SpaceX — e che Elon Musk vorrebbe inglobare in una città autonoma chiamata Starbase.