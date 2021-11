L’ONU svela come userebbe i 6 miliardi di dollari di Elon Musk

Dopo una sfida di Elon Musk, l'ONU ha risposto ufficialmente spiegando come intenderebbe utilizzare i 6 miliardi di dollari del noto imprenditore.

Non è passato molto da quando Elon Musk ha deciso di sfidare apertamente l’ONU sulla piattaforma di Twitter, con una vera e propria provocazione verso l’organizzazione, che sottolineava come l’intenditore fosse serio nel voler aiutare con il 2% della propria ricchezza ma al contempo non pronto a farlo senza dati ben chiari.

Nello specifico, in seguito alla richiesta di un ingente capitale, l’imprenditore e CEO di Tesla ha svelato che avrebbe avuto intenzione di provvedere al versamento di una grossa donazione nel caso in cui l’associazione si fosse preoccupata di spiegare con esattezza come avrebbe utilizzato il capitale fornito.

E una spiegazione a dirla tutta è arrivata, in quanto l’ONU ha presentato un vero e proprio documento ufficiale (potete consultarlo accedendo a questa pagina) che include nei minimi dettagli il modo in cui la somma richiesta ai donatori e (soprattutto) all’imprenditore dovrebbe essere usata.

Nonostante il tutto sia stato svelato su Twitter, Elon Musk non ha ancora ufficialmente risposto alla questione, anche se è possibile che al fine di chiarire i dettagli l’uomo stia attualmente avendo a che fare con l’organizzazione in sede non pubblica, ed è quindi possibile che un aggiornamento della situazione si farà presto vedere.