Samsung Galaxy S22: le performance dei SoC saranno quasi identiche?

Non abbiamo ancora scoperto di più in merito ai nuovi Samsung Galaxy S22, anche se stando a quel che sappiamo i dispositivi verranno annunciati nella giornata del 9 febbraio 2022, nel corso del nuovo evento Samsung Unpacked della compagnia. A quanto pare, per quel che riguarda le performance dei SoC scelti da Samsung, pare che non ci saranno grosse differenze fra i vari modelli.

Mentre in Italia i device dovrebbero essere infatti lanciati con all’interno i nuovi Exynos 2200, in altre parti del mondo si parla ormai da tempo del debutto con Snapdragon 8 Gen 1, che nonostante sembrava molto più potente in termini di calcolo dell’offerta di Samsung, è apparso quasi identico negli ultimi benchmark.

Come riportato sulle pagine di PhoneArena, Geekbench 5 ha infatti fornito dei risultati quasi identici, il che è un’ottima notizia ai fan italiani che puntano ai Samsung Galaxy S22, visto che tra le altre cose gli Exynos dovrebbero presentarsi con ulteriori funzionalità, specialmente per il mondo del gaming.

Abbiamo approfondito i dettagli sui System on a Chip in questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, staremo a vedere come la guerra fra le due versioni continuerà quando i device verranno lanciati.