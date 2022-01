Exynos 2200 finalmente svelati da Samsung

Samsung aveva confermato la data di presentazione degli Exynos 2200, per poi annullare tutto all’ultimo minuto e confermare che lo sviluppo dei SoC procedeva a gonfie vele, ma che non era ancora il momento di svelarli. Finalmente quel momento è arrivato, e conosciamo infatti ora tutti i dettagli in merito ai nuovi dispositivi del colosso sudcoreano.

Troviamo una configurazione 1+3+4 con Cortex X2 come unico flagship, accompagnato da 3 grandi Cortex-A710 con bilanciamento fra performance ed efficienza, mentre 4 Cortex A-510 piccoli con focus sull’efficienza chiudono il tutto. La piattaforma, proprio come quanto avvenuto con gli Snapdragon 8 Gen 1, è realizzata su processo a 4nm, La vera novità è però la GPU Xclipse che utilizza la tecnologia RDNA 2 di AMD, portando in campo tecnologie next-gen come il Ray Tracing hardware e il Variable Rate Shading su mobile.

Si parla di due tecnologie che in ogni caso andranno supportate dalle applicazioni, ma avere sul mercato un dispositivo così performante che sia in grado di gestirle fa sicuramente ben sperare in merito al futuro dei giochi (e non solo) in arrivo. Per quel che riguarda le ulteriori funzionalità, troviamo il supporto a sensori fino a 200 MP e al 4K HDR o 8K, con anche tutte le possibilità di connessione, fra 5G e decoder AV1.

Stiamo parlando in fin dei conti del dispositivo che dovrebbe essere inserito negli imminenti Samsung Galaxy S22, e che infatti è stato svelato proprio prima di questi, ma dovremo ancora attendere qualche settimana al fine di conoscere quali saranno le reali possibilità dei dispositivi in questione, che nel nostro paese – al contrario di altri – pare offriranno proprio i nuovi Exynos 2200. Sembra che l’annuncio avverrà nel mese di febbraio, nel mentre vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento riguardante i primi render degli S22+, lo trovate qui.