Samsung Galaxy S22+: leak dei primi render e delle specifiche

Le pagine di 91Mobiles hanno da poco approfondito i Samsung Galaxy S22+, dispositivi di cui si è parlato molto nel corso degli ultimi mesi, ma che ancora non sono stati annunciati da parte del colosso. Stando agli ultimi report, sembra che vedremo i nuovi gioiellini nel mese di febbraio, anche se la presentazione potrebbe slittare a marzo. In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla nuova serie grazie alle informazioni fornite da Samsung però, il report di 91Mobiles ha già svelato i presunti render degli S22+, come anche alcune specifiche tecniche.

Il tutto è stato ripreso dall’insider Ishan Agarwal, come potete vedere qui di seguito, ma è bene non prendere il tutto come confermato fino a che non saranno arrivate informazioni ufficiali. Per il momento, si parla di un design deli S22+ uguale a quello degli S22, con però un display da 1750 nits e batteria da 4.500mAh pronta a supportare la ricarica rapida. È presente una singola fotocamera punch-hole al centro, mentre sul retro troviamo un tris di sensori accompagnato dal flash.

As you'd expect, Galaxy S22+: same design as S22 but 1750-nits display, 4500mAH Battery & 45W Charging! The chipset rumors, Yeah, No. European markets like the UK will continue with Exynos 2200 ‼️ It has NOT been canceled. Many markets will get Exynos.https://t.co/37euDKKgqt — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 15, 2022

Come ripreso da Ishan Agarwal, pare che la serie degli Exynos 2200 sia tutt’altro che vicina a essere cancellata, e che anzi i nuovi dispositivi si presenteranno con i dispositivi in questione all’interno in diverse parti di Europa. Pare quindi probabile che il colosso sudcoreano adotterà un design diverso in varie parti del mondo, inserendo anche gli Snapdragon 8 Gen 1 in determinati casi. Resta da vedere come la questione verrà gestita, visto che le informazioni in tal senso sono abbastanza discordanti, e in seguito all’annullamento dell’evento di presentazione degli Exynos 2200 chiarezza non è stata fatta.

Un recente report aveva approfondito anche le specifiche tecniche dei modelli Ultra, mentre siamo in ogni caso in attesa di conferme da parte della compagnia. Trovate il nostro articolo dedicato alla questione a questo link.