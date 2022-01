Samsung Galaxy S22 Ultra: report indica le specifiche tecniche

I fan dei prodotti Samsung non vedono da tempo l’ora di scoprire di più in merito alla serie S22, che a quanto pare è stata rinviata al mese di marzo 2022, ma sembra ormai vicina a sorpassare gli S21 FE appena svelati. Resta il fatto che il presunto rinvio potrebbe non essere mai avvenuto, e in tal caso vedremmo apparire i gioiellini in un nuovo evento Unpacked di febbraio, ma intanto possiamo ingannare l’attesa con delle specifiche tecniche leakate.

Non che le anticipazioni per i nuovi flagship del colosso sudcoreano fossero poche, ma questa volta Zaryab Khan di XEETechCare ha riportato alcuni importanti dettagli, che in ogni caso vanno presi con cautela fino a che non arriverà un annuncio ufficiale della compagnia a confermare o smentire il tutto. A quanto pare, verrà utilizzato per gli S22 uno schermo da 6,8 pollici AMOLED Dynamic 2X con risoluzione QHD+ di 3080×1440.

Dovrebbero essere presenti dei lati curvi, e nella parte centrale, ovviamente in alto, una fotocamera punch-hole per i selfie, anche se non sappiamo all’effettivo le specifiche tecniche di questa. All’interno, come chiacchierato da tempo, dovremmo trovare gli Snapdragon 8 Gen 1 o gli Exynos 2200 in base al paese di destinazione, con i secondi verosimilmente pronti a essere scelti per l’Italia.

Anche se i prezzi riportati da diverse fonti sono ancora incerti, sappiamo quasi per certo che verranno offerte opzioni di archiviazione di 128 GB, 256 GB e 512 GB, con la possibilità di scegliere fra 8 o 12 GB di RAM: il tutto che vale almeno per la versione Ultra. Non è da escludere in ogni caso che si presentino tagli di memoria abbastanza chiacchierati come quello da 1 TB, che sarebbe ovviamente rivolto agli utenti maggiormente esigenti, mentre la batteria all’interno dovrebbe essere da 5.000mAh e risultare compatibile con la ricarica a 45 W.