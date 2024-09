L’intelligenza artificiale è entrata anche nelle scuole, per questo un professore propone di usare il dibattito per limitarne gli effetti negativi.

Il mondo della scuola sta affrontando una sfida particolarmente complessa che riguarda l’avvento dell’intelligenza artificiale. Per limitare gli effetti negativi di questa tecnologia, un professore dell’Università del Mississippi propone di utilizzare il dibattito. Imparare a discutere e affrontare un dibattito è fondamentale, ha detto Jacob Justice, assistente professore di comunicazione vocale, in uno studio pubblicato su Argumentation and Advocacy.

L’impatto dell’IA sull’istruzione superiore in generale: tutti stanno ancora cercando di capirlo in una certa misura. Per gli ultimi due anni, abbiamo avuto a che fare con questa tecnologia. Anche se l’IA ha offerto una scorciatoia attraverso il processo di scrittura, in realtà è ancora importante essere in grado di scrivere, parlare e pensare da soli. Questo è l’obiettivo di questa ricerca: come il dibattito genera quegli aspetti della possibilità di scrivere e parlare e studiare e ricercare da soli. Jacob Justice

Studi recenti mostrano che l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per aiutare con la scrittura si traduce in una riduzione del 25% dell’accuratezza e un calo del 12% della comprensione della lettura.

L’importanza del dibattito

Justice prosegue dicendo:

Abbiamo pensato alle maggiori preoccupazioni che le persone hanno sull’intelligenza artificiale, vale a dire che renderà le persone peggiori nel pensiero critico e peggiore nella costruzione di argomenti. Abbiamo visto che il dibattito offre competenze che potrebbero rendere gli studenti più in grado di navigare in quei problemi. Perché il dibattito non riguarda solo l’affermazione dei punti. Devi essere in grado di rispondere in un ambiente a pressione di tempo a ciò che il tuo avversario sta per dire e ricostruire le tue argomentazioni, e poi confrontare e valutare gli argomenti.

Le scuole con programmi di dibattito dovrebbero finanziarli, ha detto Bricker, coautore e direttore associato del dibattito presso l’Università del Kansas. Mentre quelle senza dibattito dovrebbero prendere in considerazione l’idea di avviare un programma di questo tipo.