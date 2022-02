Samsung Galaxy S22: spuntano dettagli sulle batterie della serie

Un recente leak ha approfondito le batterie che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 dovrebbero avere modo di offrire al day one agli utenti.

Come da poco anticipato grazie a un leak di Nieuwe Mobiel, che riprende una locandina apparentemente ufficiale che verrà utilizzata per svelare la nuova serie di smarphone Samsung Galaxy S22, sembra che i dettagli sulle batterie dei dispositivi in questione siano ormai noti. Si parla nello specifico di tre gioiellini che presenteranno delle celle ben diverse, il che è abbastanza normale se si considera i prezzi a cui si presenteranno e le funzionalità di ognuno.

Dopo aver approfondito i recenti leak che hanno potenzialmente anticipato tutto suoi gioiellini, trovate a questo link il nostro approfondimento, è quindi emerse che i due modelli “migliori” della serie, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra offriranno delle batterie con supporto alla ricarica rapida a 45 W. Per quel che riguarda invece i Samsung Galaxy S22, pare che gli utenti saranno costretti ad accontentarsi di solamente 25 W, con 70 minuti che vengono quindi richiesti per caricare le batterie da 3.700mAh, performance in realtà peggiori degli S21+ sotto questo punto di vista.

La nuova serie, a quanto pare, presenterà delle differenze fra i vari modelli anche per quel che riguarda le date di consegna. Come da poco approfondito, infatti, sembra che i Samsung Galaxy S22 Ultra si presenteranno con qualche settimana di anticipo rispetto agli altri due gioiellini, giungendo nelle mani degli utenti già a partire dalla giornata del 25 febbraio, con i tempi che si dilatano invece per S22 base ed S22+. Abbiamo approfondito l’anticipazione in questo articolo.

Ormai, manca solamente qualche giorno al 9 febbraio, giornata in cui il colosso sudcoreano avrà modo di svelare al mondo i dispositivi una volta per tutte, facendo quindi chiarezza su ogni dubbio, e verosimilmente accompagnando i telefoni con qualche altra sorpresa, come i tanto chiacchierati Tab S8.