Samsung Galaxy S22 Ultra in arrivo per primi? Si parla di rinvii per gli altri modelli

Sembra, a quanto pare, che prima di confermare le date d’uscita dei suoi prossimi Samsung Galaxy S22, la compagnia possa aver rinviato la serie. Non si parla per fortuna di un lancio del tutto posticipato, come svelato dal noto leaker Jon Prosser, il quale ha confermato che infatti i Samsung Galaxy S22 dovrebbero arrivare il 25 febbraio come anticipato, a qualche giorno di distanza invece da tutti gli altri modelli.

Non si parla per il momento di informazioni confermate, dato che la compagnia non ha avuto ancora modo di poter svelare i dispositivi in questione, ma le date d’uscita erano già state confermate da diversi report, e questo tipo di rinvio rinvio era in realtà particolarmente probabile, specialmente se si considerano le motivazioni. Ovviamente, la carenza di scorte, che avrebbe portato la compagnia a essere indietro sulla linea produttiva di parte della serie, che invece arriverà a quanto pare nella giornata dell’11 marzo.

Bad news: I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback. Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9) However, availability has now been split: S22 Ultra: Feb 25

S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSN — Jon Prosser (@jon_prosser) January 31, 2022

Dovremmo avere modo di scoprire tutti i dettagli in merito ai nuovi gioiellini nell’imminente Samsung Unpacked, che avrà luogo esattamente il 9 febbraio, come approfondito in questo articolo, giornata che sancirà anche stando a quel che sappiamo l’apertura dei preordini. Gli utenti che si sono già preparati a essere fra i primi ad assicurarsi uno dei nuovi gioiellini del colosso sudcoreano possono stare tranquilli, dato che in ogni caso le date dei preordini dell’intera serie non sembrano aver subito variazioni.

Per il momento, non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale, durante la quale pare avremo finalmente modo scoprire la verità in merito alle tanto chiacchierate date d’uscita, in continua variazione per quel che riguarda i report da ormai molteplici mesi, ma ormai finalmente pronte a essere fissate in via ufficiale da parte della compagnia. Questa, tra le altre cose, potrebbe avere anche ulteriori informazioni da svelare, come ad esempio novità sui Tab S8.