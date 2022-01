Samsung Unpacked: la data del nuovo evento di febbraio in cui vedremo gli S22

Finalmente il momento è vicino, Samsung sta per svelare i suoi nuovi Samsung Galaxy S22 nel corso del nuovo evento che avrà luogo a febbraio 2022. Nello specifico, il colosso sudcoreano ha ora annunciato la data ufficiale in cui questo si terrà, si parla del 9 febbraio 2022, giorno in cui finalmente avremo modo di scoprire di più in merito ai nuovi gioiellini top di gamma. Abbiamo anche per fortuna un orario, esattamente le 16:00, e non mancheremo ovviamente nel riportare tutti gli annunci sulle nostre pagine.

C’è da sottolineare che non si tratta di una vera e propria sorpresa, dato che diversi leak continuano a prendere di mira la giornata in questione da tempo, e che dei report hanno già anticipato alcune delle potenzialità che i dispositivi dovrebbero portare con sé. A conti fatti, è quasi certo che all’interno degli smartphone verranno inclusi gli Exynos 2200 in Italia, con ulteriori parti del mondo che avranno modo di accogliere invece gli Snapdragon 8 Gen 1.

Trovate qui di seguito le parole di TM Roh, presidente e capo di Samsung MX, riportate sulle pagine di TechRadar:

Vi introdurremo alla serie S più degna di nota che abbiamo mai creato. La nuova generazione di Galaxy S è qui, e porterà con sé la miglior esperienza dei nostri Samsung Galaxy in un device ultimate.

Al momento purtroppo si tratta delle uniche informazioni che abbiamo sull’evento, dato che il colosso non ha ancora accennato ad alcuna novità che riguardi i suoi prossimi gioiellini, seppur per fortuna non servirà aspettare molto al fine di saperne di più. È molto probabile che nel corso della presentazione l’azienda trovi posto anche per i Samsung Galaxy Tab S8, ulteriori dispositivi approfonditi da vari leak nel corso delle ultime settimane, che starebbero quindi per conquistare il palco.