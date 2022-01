Samsung Galaxy S22: leak anticipa l’intera serie, fra foto e specifiche

Mentre siamo ancora in attesa del reveal ufficiale dei Samsung Galaxy S22, un leak ha anticipato l'intera serie in questione.

Manca ormai poco a quanto avremo finalmente modo di scoprire di più in merito ai nuovi Samsung Galaxy S22, ma un recente leak ha già svelato quasi tutti i dettagli sulla serie in questione, visto che fra foto dei device e specifiche tecniche sappiamo ormai, verosimilmente, tutto ciò che la compagnia annuncerà nel corso del suo nuovo evento. Potete ammirare tutte le foto delle 4 varianti per telefono (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra). Stando a quel che sappiamo, i dispositivi verranno rilasciati il 5 gennaio.

Parlano delle specifiche tecniche della versione base è emerso che questa si presenterà con schermo da 6,1 pollici con risoluzione 2340x1080px e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, nonché refresh rate adattivo fino a 120Hz, con luminosità massima di 1500 nits e protezione Gorilla Glass Victus. In Europa si parla di un Exynos 2200 all’interno, con 8 GB di RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 5G.

Lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera da 50 MP (f/1.8, OIS, 1/1.56″, 1.0 µm) accompagnata da una 12 MP (f/2.2, 1/2.55″, 1.44 µm) ultrawide e una 10 MP (f/2.4, OIS, 1/3.94″, 1.0 µm) telephoto, con invece 10 MP (f/2.2, 1/3.24″, 1.22 µm) nella parte frontale. La batteria sarebbe da 3.700mAh, seppur non si sa ancora a quale velocità sarà ricaricabile. Per i prezzi, si parla di 849€ per la versione da 128 GB di archiviazione e 899€ per quella che aumenta il totale a 256 GB.

Parlando dell’S22+, il dispositivo aumenta la dimensione dello schermo a 6,6 pollici, i nits a 1750 e la batteria a 4.500mAh. I prezzi sarebbero di 1.049€ per la versione da 128 GB di spazio per l’archiviazione e 1.099€ per quella da 256 GB.

Per quel che riguarda invece degli S22 Ultra, dovremmo trovarci davanti a smartphone con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione di 3080x1440px, e un sistema che va da 1 a 120Hz maggiormente avanzato, con luminosità di 1750 nits e Gorilla Glass Victus che non mancano anche in questo caso.

La fotocamera principale dovrebbe essere una 108MP f/1.8 con OIS, accompagnata da una 12MP (f/2.2, 1/2.55″, 1.4 µm, AF) ultrawide e da due telephoto da 10MP (f/2.4, 1/3.52″, 1.12 µm, OIS) e (f/4.9, 1/3.52″, 1.12 µm, OIS). Si parla invece dii 40 MP per quel che riguarda i selfie. Una novità, all’infuori dalla batteria da 5.000mAh, è lo slot per la S Pen. Per i prezzi, abbiamo qui a che fare con 1.249€ per la versione da 128 GB di spazio e 1.349€ per quella da 256 GB.