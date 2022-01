Pixel Fold potrebbe costare meno dei Samsung Galaxy Z Fold 3

Sono ormai mesi che si parla del nuovo Pixel Fold, dispositivo targato Google che sembrava cancellato, ma che pare ormai invece pronto per conquistare i riflettori grazie a un evento dedicato da parte della compagnia. All’effettivo, non abbiamo ancora ricevuto alcun tipo di conferma per quel che riguarda la sua esistenza e per le specifiche tecniche del dispositivo, ma c’è da dire che i report non sono di certo mancati, e hanno anticipato moltissimi importanti dettagli.

Parliamo questa volta del prezzo a cui il telefono pieghevole dovrebbe essere commercializzato, il quale stando a 9to5Google, con il tutto che è stato ripreso da Android Authority, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.399$, una cifra in realtà tutt’altro che bassa, ma anzi potenzialmente molto competitiva nella fascia dei telefoni pieghevoli di questo tipo. Non si tratta infatti di device “a conchiglia”, visto che questi risultano più somiglianti a dei tablet quando completamente aperti.

Parleremmo infatti di 500$ in meno rispetto a quanto visto con i Galaxy Z Fold 3, inevitabilmente competitor diretti targati Samsung, visto che con i suoi ultimi dispositivi il colosso sudcoreano è riuscito a conquistare il mercato dei pieghevoli, portando in campo delle specifiche tecniche davvero on indifferenti. Ovviamente, prezzi così alti anche se paragonati rispetto alla fascia alta dei telefoni classici non sono per nulla strani, viste le tecnologie che vengono utilizzate.

C’è comunque da dire che il report arriva da due fonti di 9to5Google, e che fino a che non avremo ricevuto conferme ufficiali sul tutto è bene prepararsi a delusioni, o perché no, a sorprese, visto che la compagnia dovrebbe avere modo di annunciare il device nel giro di non troppo tempo. Il tutto è stato da poco anticipato dal sistema operativo Android 12, il quale avrebbe scongiurato la cancellazione del tanto chiacchierato telefono, ne abbiamo parlato qui.