Google Pixel Fold è vivo? Avvistamenti su Geekbench

Si è parlato nel corso degli ultimi mesi di come Google avesse abbandonato il suo smartphone pieghevole Pixel Fold, ma in realtà è possibile che il dispositivo sia all’effettivo ancora in sviluppo. Parliamo nello specifico di un leak fornito dalla piattaforma di Geekbench, particolarmente nota per alcune anticipazioni di dispositivi non ancora confermati, anche se ovviamente non affidabile al 100%, e infatti da prendere con le dovute cautele.

Dopo che abbiamo avuto modo di vedere i veri e propri render del dispositivo, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, siamo ora quindi davanti alle prime specifiche tecniche del gioiellino, che a questo punto potrebbe essere finalizzato e lanciato entro il 2022 da parte di Google, azienda verisimilmente pronta a entrare nel settore dei pieghevoli come molte altre.

Stando ai dati leakati, non che la semplice esistenza del dispositivo non sia già un’informazione davvero importanti, ci troviamo davanti a dei risultati di 4861 in Single-core e 11442 in Multi-core, anche se all’effettivo non sappiamo quale SoC sia inserito nel device. Ci troviamo davanti a un totale di 12 GB di RAM per il sistema, oltre che all’utilizzo del sistema operativo Android 12.

Stando a quanto precedentemente leakato, il device dovrebbe offrire uno schermo da 7,6 pollici pieghevoli LTPO OLED, realizzato proprio dal competitor Samsung. Sembra in ogni caso che il lancio non sia vicino, ma restiamo in attesa di scoprire di più in merito al dispositivo grazie a degli annunci ufficiali, sperando ovviamente che questi non si facciano attendere.

Per quel che riguarda ulteriori tecnologie a cui Google potrebbe star lavorando, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento riguardante un recente brevetto che accenna alla realizzazione di uno schermo in grado di contenere due fotocamere, verosimilmente appartenente a un futuro Pixel, qui tutti i dettagli.