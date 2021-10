Google Pixel Fold in arrivo nel 2021? Spuntano i render

Sembra che i Google Pixel Fold possano essere più vicini di quel che immaginiamo, visto che dei render hanno svelato in anticipo diversi possibili dettagli, come il fatto che il lancio dovrebbe già arrivare entro la fine del 2021. Stiamo parlando del primo smartphone pieghevole targato Google, il quale non è stato all’effettivo neanche confermato dalla compagnia, e dovrebbe presentarsi con diverse potenzialità piuttosto interessanti.

Le informazioni arrivano in anticipo grazie alla collaborazione fra LetsGoDigital e il designer Waqar Khan, parliamo di render in alta definizione, che però anche se all’apparenza veri non vanno ancora dati per certi fino a che non ci sarà stata comunicazione ufficiale da parte del colosso. Il tutto somiglia alquanto al Galaxy Z Fold 3, seppur sia presente un punch-hole per la camera all’angolo in alto dello schermo. Potete ammirare il tutto nelle foto qui di seguito.

Non manca un ulteriore punch-hole per il doppio schermo, e per quel che concerne il retro troviamo invece un design alquanto simile a quello dei Pixel 6 che abbiamo già avuto modo di ammirare (ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento), in pieno stile di Google. C’è da dire che i dispositivi, anche se verranno forse mostrati entro la fine dell’anno, potrebbero avere un look completamente o in parte diverso, visto che la compagnia potrebbe aver apportato diverse modifiche ai suoi nuovi telefoni,

Staremo a vedere se quanto mostrato risulterà davvero reale grazie a delle conferme della compagnia, che considerando il possibile imminente debutto dovrebbero arrivare già nel corso di pochissime settimane, con tutti i dettagli in merito al dispositivo pieghevole e alle sue potenzialità. Restiamo ancora quindi in attesa di novità, mentre mancano alcuni tasselli per quel che riguarda i Pixel 6, fra cui il prezzo, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.