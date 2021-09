Google Pixel 6 Pro mostrato da un video leakato?

Nonostante siano passati ormai mesi da quando Google ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e i leak relativi a questi siano stati evitati quindi prima della presentazione, mancano ancora diversi dettagli in merito ai device, ed è per questo che alcuni tispter si sono sbizzarriti da poco. Come riportato sulle pagine di The Verge questi potrebbero aver svelato importanti dettagli in merito al dispositivo Pro.

Nello specifico, sulla piattaforma di Twitter è stato caricato un video da parte dell’utente @thisistechtoday, il quale sembra mostri proprio il primo vero hands-on relativo a uno dei prossimi telefoni della compagnia. Nel breve filmato, che potete vedere qui di seguito comodamente, troviamo diversi importanti dettagli, e c’è da dire che bene o male abbiamo a che fare con immagini che era facile immaginare, visto che Google aveva già approfondito il design – anche se a grandi linee – dei suoi prossimi smartphone.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021