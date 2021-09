Google Pixel 6 e 6 Pro: conosciamo finalmente i prezzi europei?

Un sito specializzato ha rivelato i prezzi europei dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I due smartphone si posizionano in segmenti del mercato differenti.

29—Set—2021 / 10:18 AM

Emergono nuove informazioni sui prossimi smartphone di Google e, in particolare, sul loro prezzo. Secondo il portale This is Tech Today, i Pixel 6 e Pixel 6 Pro offriranno un giusto compromesso tra posizionamento premium e accessibilità.

Quest’anno i Pixel si sdoppiano e, per la prima volta, a distanziare il modello base dal Pro non sarà soltanto la dimensione dello schermo. Google si può allora permettere di differenziare la sua offerta, posizionando i due smartphone in segmenti del mercato leggermente diversi — un po’ inseguendo il modello Apple.

Secondo This is Tech Today, il Pixel 6 in Europa verrà proposto con un prezzo di partenza di 649 euro. Si sale a 899 euro per il Pixel 6 Pro.

Nonostante l’importante salto in avanti in termini di performance e specifiche, il prezzo del Pixel 6 non è poi così distante da quello dell’ultima generazione.

I due smartphone montano entrambi per la prima volta un chip proprietario di Google, chiamato Google Transor. I due smarthone si distinguono facilmente per le loro dimensioni: 6,7 pollici QHD+ con 120Hz leggermente curvato sulla versione Pro, e invece un 6,4 pollici FHD+ con 90H sul Pixel 6 ‘base’.

Secondo alcuni rumor recenti, Google potrebbe presentare i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro tra poche settimane: il 18 ottobre 2021.