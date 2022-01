Google Pixel: arriva un nuovo brevetto per due fotocamere sotto allo schermo

Google ha da poco rilasciato i suoi nuovi Pixel 6 sul mercato, e sappiamo che nel giro di poco tempo dovremmo vedere anche il debutto di un dispositivo pieghevole, ma nei piani della compagnia potrebbe anche esserci qualche altro piano. Un recente brevetto ha infatti evidenziato come il colosso potrebbe essere già al lavoro su un telefono pronto a offrire una fotocamera sotto al display, o meglio, un setup di due fotocamere.

Il brevetto riportato da LetsGoDigital e ripreso da GizChina evidenzia infatti la presenza di due sensori sotto allo schermo, che va specifico all’effettivo potrebbero non essere mai inclusi in alcuno smartphone del colosso, visto che per ora si tratta solamente di un brevetto, ma potrebbero in realtà giungere in un futuro gioiellino della serie Pixel.

Abbiamo tra le altre cose già visto delle registrazioni per tecnologie di questo tipo da parte della compagnia, ed è quindi possibile che il colosso voglia solamente assicurarsi che nessun altra azienda possa optare per delle idee come queste, in quanto forse decisa ad adoperarle in futuro.

Resta il fatto che di sicuro Google si sta interessando all’argomento, e che quindi la possibilità di vedere un’applicazione di questo tipo per un futuro telefono resta comunque relativamente probabile.