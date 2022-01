OnePlus Nord CE 2: leak anticipa una data d’uscita vicina a quella degli S22

Sembra che il OnePlus Nord CE 2 arriverà presto sul mercato, e che la data d’uscita del dispositivo in questione non sia tra le altre cose molto lontana da quella dei Samsung Galaxy S22, dispositivi che come da poco annunciato verranno svelati nella giornata del 9 febbraio, come approfondito nel nostro approfondimento dedicato al nuovo Samsung Unpacked che trovate a questo link. Stando al noto leaker Max Jambor, infatti, avremo modo di mettere mano sui telefoni già nella giornata dell’11.

Considerando che in genere Samsung si trova a lanciare i suoi dispositivi qualche settimana dopo il reveal, lasciando anche il giusto tempo per permettere agli utenti di preordinarli, è molto probabile che la nuova offerta di casa OnePlus arrivi quindi prima. Seppur molti si troveranno a scegliere fra un telefono l’altro, considerando che questi dovrebbero coprire entrambi la fascia alta, non abbiamo comunque per forza a che fare con un competitor del colosso sudcoreano.

Le prime immagini anticipate svelano il presunto blocco di fotocamere dello smartphone in questione, il quale include due lenti grande e una più piccola, oltre che il LED flash. Stando a quel che sappiamo, la principale sul retro sarà da 64 MP, e verrà accompagnata da una 8 MP ultra grandangolare e da una 2 MP macro. Potete ammirarlo qui di seguito.

Al momento, c’è da dire, non abbiamo ancora alcuna conferma relativa alle specifiche tecniche del dispositivo in questione, come anche per quel che riguarda la data d’uscita. I leak hanno anticipato in ogni caso che il OnePlus Nord CE 2 dovrebbe presentarsi con uno schermo AMOLED da 6,4 pollici pronto a offrire un refresh rate di 90 Hz, con all’interno un SoC MediaTek Dimensity 900, dai 6 ai 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio per l’archiviazione. Una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W dovrebbe chiudere la configurazione.