Cut and Run: Jake Gyllenhaal protagonista del film thriller sui ladri di yatch

Ecco che dagli Stati Uniti arriva l’annuncio di un nuovo progetto che coinvolgerà l’interprete Jake Gyllenhaal: stiamo parlando del lungometraggio thriller intitolato Cut and Run, in cui Gyllenhaal sarà il leader di un gruppo di ladri che rubano degli yacht utilizzando delle navi super veloci.

Jake Gyllenhaal, oltre ad essere il protagonista di Cut and Run, sarà anche il produttore del progetto, assieme alla compagnia Nine Stories Productions. John Glenn, che ha già lavorato a progetti come Eagle Eye, Law Abiding Citizen, ed alla serie TV SEAL Team, sceneggerà e farà da produttore. Brian Oliver e Bradley Fischer della New Republic Pictures saranno gli altri produttori di Cut and Run.

Ricordiamo che la New Republic è la stessa casa di produzione che ha lavorato ad Ambulance di Michael Bay, lungometraggio che vedrà protagonista lo stesso Jake Gyllenhaal, e che uscirà a febbraio al cinema.

Gyllenhaal negli ultimi tempi ha lavorato anche a film come The Guilty, un progetto Netflix, anche in questo caso impostato sul genere thriller. Ricordiamo che l’interprete è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe grazie al personaggio di Mysterio.

Potrebbe interessarti anche questa news su Jake Gyllenhaal: