Arriva nelle sale cinematografiche L’ultima vendetta, distribuito da Vertice 360. Il lungometraggio sarà disponibile dal 17 luglio. Nel frattempo è disponibile il trailer.

Ecco il filmato.

L’ultima vendetta è stato presentato nella sezione Orizzonti Extra della passata edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La regia del progetto è di Robert Lorenz (che ha già lavorato su Di nuovo in gioco e Un uomo sopra la legge).

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Irlanda, anni Settanta. Finbar Murphy (Liam Neeson) vuole lasciarsi alle spalle un passato oscure, e decide di condurre una vita tranquilla nella cittadina costiera di Glencolmcille. Quando arriva una minacciosa banda di terroristi, guidata dalla spietata Doireann (Kerry Condo), Finbar scopre presto che uno di loro ha abusato di una ragazzina della zona. Sarà così che Finbar dovrà decidere se rivelare la sua identità segreta o difendere la sua comunità e i suoi amici. Nella terra dei santi e dei peccatori ci sono peccati che non possono essere sepolti.

Il cast del film

Il protagonista del titolo è Liam Neeson, che è affiancato da un cast di attori tutti irlandesi, tra cui Kerry Condon (This Must Be the Place; Gli spiriti dell’isola), Jack Gleeson (chhhe ha vestito i panni di Joffrey Baratheon nella serie Il Trono di Spade), Colm Meaney (Miles O’Brien nel franchise di Star Trek) e Ciarán Hinds (Munich; Belfast).