Liam Neeson sui cinecomics: “Hanno tutti la stessa storia”

Liam Neeson ha criticato i cinecomics, dichiarando che, in fondo, raccontano tutti la stessa storia.

22—Feb—2023 / 8:50 AM

Nonostante Liam Neeson sia stato tra i protagonisti di Batman Begins ha di recente dichiarato di non essere un grande appassionato di cinecomics, anzi, sembra non avere affatto in simpatia questo tipo di lungometraggi.

Ecco le sue parole:

Devo essere onesto, il fatto che ci siano tutti questi film di supereroi non mi rende molto entusiasta, non sono un fan. Ammiro il fatto che siano un’espressione di Hollywood, con tutta la tecnologia che è fenomenale, ma a me sembrano tutti la stessa storia ripetuta. Posso giusto dire ‘okay, questa è fatta da Christopher Nolan’.

E parlando proprio dei Batman di Nolan, Neeson li ha descritti come un qualcosa di diverso, delle storie che si avvicinavano molto al genere noir, e con un cast eccezionale.

Le parole di Neeson si aggiungono a quelle di tanti altri addetti ai lavori, soprattutto di vecchia generazione, che hanno dispensato delle critiche nei confronti dei cinecomics negli ultimi anni. L’ultimo è stato Quentin Tarantino, che ha dichiarato di non intendere lavorare con la Marvel o con la DC. Ecco cosa ha detto: