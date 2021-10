The Guilty la recensione

La recensione di The Guilty, lucido remake di Netflix del thriller danese del 2018 in un'unica location su una donna rapita in cerca di aiuto.

Iniziamo la recensione di The Guilty dicendo che non tutti i remake vengono per nuocere. Infatti, in gran parte fedele all’acclamato thriller omonimo del 2018, The Guilty offenderà alcuni cinefili con la sua stessa esistenza, tuttavia, se siete disposti a riconoscere che l’industria del remake non è così superflua e non è una tendenza puramente americana, come sembra essere stato falsamente indotto a credere, c’è molto da apprezzare, incluso il fatto che il remake Netflix riporterà le persone all’eccellente originale.

In definitiva, la narrativa di The Guilty di Antoine Fuqua parte da questo semplice presupposto: “Se non è rotto, non aggiustarlo” (riferendosi al film originale).

Eppure, è lo sceneggiatore Nic Pizzolatto (True Detective) ad aggiungere alcune note diverse di commento sulla polizia americana che distinguono leggermente la sua interpretazione tematica, e Jake Gyllenhaal offre come ci si aspetterebbe, una brillante interpretazione, dimostrando ancora una volta che è uno degli attori più coerenti della scena americana.

Lo scheletro di questo thriller è praticamente identico, a partire dal piccolo prologo intelligente che mostra il nostro protagonista come imperfetto, aggiungendo anche uno sfondo diverso che è molto californiano. Incontriamo Joe Baylor (Gyllenhaal) durante il turno di notte in un centro di spedizione 911 mentre la sua città di Los Angeles si affaccia su enormi schermi sullo sfondo. È un asmatico che è stato costretto a usare ancora di più il suo inalatore in questa era di fumo e fiamme. Sta anche lottando con una controversia indefinita che ha retrocesso questo ufficiale della polizia di Los Angeles a spedizioniere e lo ha portato a ricevere chiamate da parte dei giornalisti. Infine, sta affrontando una separazione dalla sua famiglia, cercando di chiamare sua figlia solo per augurargli la buonanotte.

Tutta questa tensione opprimente lo porta a giudicare rapidamente le persone con cui si relaziona, come quando rimprovera un visitatore per aver assunto droghe o litiga con un altro che è stato derubato da una prostituta a Bunker Hill.

Il ritmo vertiginoso di questo thriller aumenta quando Joe riceve una chiamata da una donna terrorizzata di nome Emily (Riley Keough, che offre una performance vocale assolutamente fenomenale). È nei guai ma non può dire esattamente perché, quindi Joe la guida attraverso una serie di domande sì e no. Capisce che si trova in una situazione molto brutta, e presto viene incredibilmente coinvolto nel suo incubo, ancora di più dopo aver parlato con la figlia di sei anni di Emily, che è a casa da sola e terrorizzata.

Giura di salvare Emily e sua figlia senza avere davvero una chiara comprensione di cosa sta succedendo. Agisce sulle sue interpretazioni e commette alcuni errori drastici.

Fuqua e Pizzolatto collegano attentamente il comportamento di Joe agli errori nel lavoro di polizia senza mai trasformare il film in un commento su Defunding the Police.

Tuttavia, il fatto è che Joe comparirà in tribunale il giorno successivo per errori che ha commesso sul lavoro, e c’è una linea guida di ciò che gli accade in questa lunghissima notte che riflette quanto spesso i poliziotti agiscano con urgenza e in modo errato, permettendo alle emozioni sopraffare la ragione.

Chi è l’uomo dietro la divisa?

Continuiamo la recensione di The Guilty evidenziato che vuole essere soprattutto un esercizio di genere: ha una prospettiva forzata che ricorda lontanamente La finestra sul cortile. Gyllenhaal inoltre crea un’interpretazione “espansa”, riempiendo quasi ogni fotogramma del film di 90 minuti.

Trasmette il tenore di un uomo distrutto fin dall’inizio, trovando una corrente sotterranea emotiva di salvezza in Joe che non è stata completamente esplorata nell’originale. C’è la sensazione che se riesce a salvare Emily, tutto sarà finalmente migliore.

Sarà un buon poliziotto, un buon padre e un brav’uomo. Naturalmente, chiunque metta così tanto bagaglio personale su un caso commetterà errori cruciali. Gyllenhaal va ancora più in profondità, infatti sarà troppo intenso per alcuni nelle scene finali, ma è il suo tratto distintivo da attore, quanto sia coinvolto ogni singola volta.

La decisione più intelligente di Fuqua è mettere il peso del pezzo sulle spalle di Joe. Altri registi avrebbero aggiunto una grafica come un orologio che ticchetta o tagliato eccessivamente il pezzo, ma Fuqua e l’editor Jason Ballantine (IT) ci tengono bloccati su Joe Baylor, lasciando spesso che le sue conversazioni si svolgano in inquadrature ininterrotte.

Ci sono così tanti punti in cui The Guilty originale perdeva quota ma Fuqua e il suo team hanno capito molto chiaramente cosa invece funzionava nell’originale. Aggiungono quel tanto che basta del loro timbro pur mantenendo la spinta della loro fonte originale in modo tale che solo i più puristi possano discutere contro la loro innocenza alla corte della critica cinematografica.

A dicembre 2018, è stato annunciato che Jake Gyllenhaal aveva acquisito i diritti del film thriller danese del 2018 The Guilty, e avrebbe recitato e prodotto un remake con la sua Nine Stories Productions, insieme a Bold Films. Poi a settembre 2020 è stato annunciato che Antoine Fuqua avrebbe diretto e prodotto il film, da una sceneggiatura di Nic Pizzolatto. Più tardi quel mese, Netflix ha acquisito i diritti mondiali del film per 30 milioni di dollari. A novembre 2020, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Paul Dano, Byron Bowers, Da’Vine Joy Randolph, David Castaneda, Christina Vidal, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp e Edi Patterson si sono uniti al cast del film.

Le riprese principali sono iniziate a Los Angeles a novembre 2020, durante la pandemia di COVID-19, e sono durate 11 giorni. Tre giorni prima dell’inizio della produzione, una persona in contatto con il regista Antoine Fuqua è risultata positiva al COVID-19. Fuqua fortunatamente è risultato negativo in seguito, quindi la produzione è andata avanti e il regista ha diretto l’intero film da un furgone con schermi che avevano accesso alle telecamere, mantenendo i contatti con il cast e la troupe.

Sacro e Profano

Concludiamo la recensione di The Guilty confermando che si tratta di un thriller teso come l’originale girato in un’unica location e diretto da Antoine Fuqua, rifatto dall’ammiratissimo film danese di Gustav Möller, Den Skyldige (The Guilty) con un po’ più di patina hollywoodiana. La storia anche stavolta si concentra sull’operatore di emergenza 911 che riceve la chiamata di una donna vittima di un rapimento… Il film di Brad Anderson del 2013 The Call, con Halle Berry nel ruolo dell’operatore, ha avuto un’idea simile.

Joe Baylor, come abbiamo accennato, è un ufficiale della polizia di Los Angeles in difficoltà con un matrimonio fallito e una salute cagionevole; evidentemente si è messo nei guai per un incidente sul lavoro e continua a ricevere telefonate dalla stampa. Ora, mentre il suo caso è in corso di indagine, Joe è stato ridotto a quello che considera l’umiliante livello di operatore di emergenza con un telefono con cuffia, che riceve chiamate al 911 dal pubblico, la stragrande maggioranza delle quali è farsecamente irrilevante. Nel frattempo, gli incendi in California stanno creando un’atmosfera di crisi continua e ambientale.

Poi Joe si ritrova a rispondere alla telefonata di una donna terrorizzata, e qualunque siano i suoi problemi, il suo cuore di poliziotto entra in gioco: indovina abilmente qual è la situazione e come può scoprire cosa sta succedendo da pochi indizi. E i paralleli con la sua difficile situazione familiare suggeriscono all’agonizzante Joe che una sorta di redenzione personale è possibile e che Joe dovrebbe fare un disperato tentativo di controllare e risolvere l’intera situazione dal telefono. Diventa sempre più poco professionale e pazzo: rimane al lavoro dopo la fine del turno e ignora tutte le altre chiamate al 911.

Ma col passare del tempo, sembra che la situazione sia più complicata di quanto pensasse Joe, così ci si domanda a chi si riferisca il titolo del film.

Forse per compensare la mancanza di un’azione drammatica convenzionalmente aperta, c’è qualche grande primo piano recitato da Gyllenhaal, ma è un’immagine ben recitata di un uomo nel confessionale, un peccatore costretto a occupare il posto di un sacerdote.

The Guilty è disponibile per la visone su Netflix.