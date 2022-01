Tesla Cybertruck: Il prototipo visto da ogni angolo nel video più dettagliato uscito fino ad ora

Un nuovo video mostra un prototipo del Tesla Cybertruck in tutti i suoi dettagli. Incluse le maniglie delle portiere, che non ci sono.

Un nuovo video mostra nei dettagli un prototipo del Tesla Cybertruck. «Non avevamo mai visto un prototipo così dettagliatamente da vicino, prima di oggi», chiosa il magazine The Verge. Il video è stato pubblicato nel forum Cybertruck Owners Club. Sono molti i dettagli atipici del veicolo che saltano immediatamente all’occhio, ma tra tutti ha fatto parlare di sé l’enorme tergicristallo del pickup.

Il video mostra una panoramica del Cybertruck a 360 gradi, soffermandosi su cerchi, cassone e paraurti. L’impatto del veicolo è notevole: è oggettivamente diverso da qualsiasi altra auto attualmente sul mercato. O lo si ama o lo si odia, non ci sono vie di mezzo.

Le casse del vostro smartphone non hanno nessun problema, il video è senza audio.

Anche questo prototipo è privo delle maniglie delle portiere. Per aprile molto probabilmente bisognerà appoggiare la tessera NFC o lo smartphone. Va detto che un domani Tesla potrebbe decidere di non includere questa feature sul veicolo finale. Ma va anche aggiunto con altrettanta convinzione che Tesla finora se ne è abbastanza fregata di seguire il buon senso, basti pensare che alla fine la nuova Model S è stata realmente prodotta con quel controverso volante Yoke. Quindi no, un Cybetruck senza meccanismi di apertura ‘analogici’ non ci stupirebbe più di tanto.

Il Tesla Cybetruck verrà prodotto nella nuova Gigafactory di Dallas. L’inizio della produzione era atteso per l’inizio del 2022, ma è poi stato rimandato al 2023.