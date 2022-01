Transformers: il nuovo film d’animazione uscirà nel 2024

Dopo lo spostamento delle date d’uscita di alcuni lungometraggi come Mission: Impossible 7 e 8, e lo spin-off di A Quiet Place, arriva anche un altro aggiornamento sul fronte Paramount: il nuovo film d’animazione dei Transformers arriverà nelle sale cinematografiche nell’estate del 2024. Esattamente il film uscirà il 19 luglio 2024.

Non è chiaro se il titolo annunciato sia il prequel diretto da Josh Cooley, non sono state date delle notizie precise riguardo alla produzione del film. Sta di fatto che la Paramount ha deciso di posticipare l’uscita in sala di diversi suoi progetti, considerando che la nuova ondata del Coronavirus, segnata dalla variante Omicron, sta creando qualche problema anche alle sale cinematografiche.

Ricordiamo che qualche mese fa è stato annunciato il posticipo anche di Transformers: Rise of the Beasts, il settimo lungometraggio live-action dedicato alla popolare saga. Il film : non arriverà più in sala il 24 giugno 2022, ma il 9 giugno 2023.

Su Netflix sono usciti già diversi progetti animati dedicati ai Transformers. Il progetto Transformers: War for Cybertron è stato composto da tre serie animate: dopo L’Assedio e Il sorgere della Terra c’è stato Transformers: War for Cybertron – Il Regno, che ha concluso la saga che rinarra l’eterna lotta tra Autobot e Decepticon.

Questo progetto dedicato ai Transformers sarà il primo lungometraggio animato del franchise dal film del 1986.