Mission: Impossible 7 e 8 posticipati al 2023 e 2024

Skydance e Paramount Pictures hanno deciso di spostare ancora una volta in avanti le date di Mission: Impossible 7 e 8 che usciranno nel 2023 e nel 2024.

22—Gen—2022 / 10:06 AM

Brutte notizie per gli appassionati di Mission: Impossible, considerando che è stato comunicato che le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 sono state posticipate al 2023 ed al 2024. Le nuove date d’uscita sono il 14 luglio 2023 per Mission: Impossible 7, ed il 28 giugno 2024 per Mission: Impossible 8.

In precedenza i due film dovevano uscire, rispettivamente, il 30 settembre 2022 ed il 7 luglio 2023. Si tratta dell’ennesimo posticipo, considerando che, prima della pandemia, Mission: Impossible 7 sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche, addirittura, il 23 luglio 2021.

La pandemia ha fortemente influenzato la produzione dei lungometraggi, e sembra che, in questo momento, la Paramount non voglia rischiare che l’uscita in sala di Mission: Impossible 7 e 8 venga condizionata dalla nuova ondata della variante Omicron.

Paramount Pictures e Skydance hanno rilasciato un comunicato:

Dopo delle attente valutazioni abbiamo deciso di rimandare le date d’uscita di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, che usciranno rispettivamente il 14 luglio 2023 ed il 28 giugno 2024. Stiamo guardando in avanti con l’intenzione di offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica senza precedenti.

Le ultime notizie che erano arrivate, dedicate proprio alla produzione di Mission: Impossible 7, annunciavano la fine delle riprese del lungometraggio, che, al contrario di quanto stabilito in precedenza, doveva essere girato in contemporanea con Mission: Impossible 8.