Il Festival del Cinema di Venezia 2024 si è concluso ed il Leone d’Oro è andato al film di Pedro Almodovar dal titolo The Room Next Door. L’81esima edizione ha visto anche i premi alla carriera assegnati a Sigourney Weaver ed a Peter Weir.

Il Festival del Cinema di Venezia si è tenuto dal 28 agosto al 7 settembre. Ecco tutti i vincitori:

Leone d’oro

The Room Next Door di Pedro Almodovar

Leone d’argento

Vermiglio di Maura Delpero

Miglior regista

The Brutalist di Brady Corbet

Premio della giuria

April di Dea Kulumbegashvili

Migliore sceneggiatura

I’m Still Here di Murilo Hauser and Heitor Lorega

Migliore attrice

Nicole Kidman per Babygirl

Migliore attore

Vincent Lindon per The Quiet Son

Marcello Mastroianni Award per migliore giovane attore o attrice

Paul Kircher per And Their Children After Them

ORIZZONTI

Migliore Film

The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu

Migliore regista

Sarah Friedland per Familiar Touch

Premio speciale della giuria

One of Those Days When Hemme Dies di Murat Firatoglu

Migliore attrice

Kathleen Chalfant per Familiar Touch

Migliore attore

Francesco Ghegi per Family

Migliore sceneggiatura

Happy Holidays di Scandar Copti

Leone del Futuro Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis

Familiar Touch di Sarah Friedland

Migliore cortometraggio

Who Loves The Sun di Arshia Shakiba

ORIZZONTI EXTRA

Premio del pubblico

The Witness (Shahed)

VENEZIA CLASSICI

Migliore film restaurato

Ecce Bombo, Nanni Moretti

Migliore documentario

Chain Reactions

VENEZIA IMMERSIVE

Impulse Playing With Reality

Oto’s Planet

Ito Meikyū