A Quiet Place: posticipata l’uscita dello spin-off a settembre 2023

Paramount Pictures ha deciso di spostare la data d'uscita al cinema dello spin-off di A Quiet Place, che arriverà in sala a settembre 2023.

Dopo che è stato annunciato lo spostamento delle date d’uscita di Mission: Impossible 7 e 8, è arrivata anche la notizia che la Paramount ha deciso di posticipare anche l’arrivo nelle sale cinematografiche dello spin-off su A Quiet Place. Il film non arriverà più al cinema il 31 marzo 2023, ma uscirà il 22 settembre 2023.

L’uscita a settembre 2023 dello spin-off di A Quiet Place sembra sia dovuta ai dubbi che stanno riguardando i distributori cinematografici a causa della nuova ondata della pandemia che, questa volta, è condizionata dalla variante Omicron.

Lo spin-off di A Quiet Place è stato però posticipato di soli sei mesi. Non si tratta del primo posticipo che riguarda un film del franchise: ricordiamo A Quiet Place 2, che doveva arrivare al cinema a marzo 2020, che è stato posticipato proprio perché in quel periodo scoppiò la pandemia in Occidente.

Lo spin-off di A Quiet Place nasce da un’idea di John Krasinski che ha fatto la regia ed è stato protagonista dei primi due film. Sia Krasinksi che Emily Blunt non ritorneranno in questo nuovo capitolo della saga, che dovrebbe aprire le porte verso un universo narrativo che permetterà di raccontare altre storie legate al mondo di A Quiet Place. Il regista del film sarà Michael Sarnoski.