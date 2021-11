Transformers: Rise of the Beasts e Star Trek avranno l’uscita posticipata nel 2023

Paramount ha spostato l'uscita nelle sale cinematografiche di Transformers: Rise of the Beasts e del nuovo Star Trek, che verranno distribuiti nel 2023.

Paramount ha spostato le date di uscite di due film molto attesi: stiamo parlando di Transformers: Rise of the Beasts e del nuovo Star Trek che arriveranno entrambi nelle sale cinematografiche nel 2023. Il nuovo lungometraggio su Star Trek sarebbe dovuto uscire già nel 2023, ma anziché il 9 giugno verrà distribuito il 22 dicembre. Mentre per quanto riguarda Transformers il lungometraggio è stato spostato di ben un anno: non arriverà più in sala il 24 giugno 2022, ma il 9 giugno 2023, proprio la data che era occupata fino a poco tempo fa da Star Trek.

Il nuovo film su Star Trek che uscirà a dicembre 2023 dovrebbe avere alla regia Matt Shakman, che ha già lavorato su WandaVision, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel). C’è da capire se questi lungometraggi saranno legati ai film di J.J. Abrams su Star Trek.

Mentre per quanto riguarda il nuovo Transformers il film sarà allo stesso tempo un sequel di Bumblebee ed un prequel del primo Transformers. Rom Perlman sarà la voce di Optimus Primal, Peter Cullen sarà ancora la voce di Optimus Prime, e poi ci saranno nel cast Anthony Ramos (In the Heights) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr. (Creed II), e la sceneggiatura è di Darnell Metayer e Josh Peters, che hanno lavorato su una prima stesura di Joby Harold.