Fantasy Island: trailer e special dedicati alla nuova serie da oggi su Sky

Torna la magica isola in cui i sogni più nascosti diventano realtà: da oggi su Sky e NOW il sequel/reboot di Fantasy Island: ecco trailer e featurette ufficiali.

Dopo il revival del 1998 e il remake cinematografico del 2020, arriva ora un sequel/reboot per Fantasy Island, sempre in forma di serie tv, disponibile da oggi anche su Sky e NOW: vi proponiamo il trailer e lo special italiani ufficiali dello show con protagonista Roselyn Sánchez.

Questa la sinossi della serie, che esordisce stasera alle 21:15 e si comporrà di dieci episodi:

L’affascinante ed elegante Elena Roarke, erede di un “certo” Mr. Roake, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un vero e proprio paradiso in Terra, un posto dove è possibile realizzare per davvero i propri sogni, anche quelli più incredibili. Come però ben recita un famoso modo di dire, bisogna stare attenti a ciò che si desidera…perché potrebbe avverarsi! Insieme ai fidati Ruby – un’ospite che decide di accettare una seconda possibilità e di restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, “tuttofare” del resort –, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male…

