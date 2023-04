LEGO Sonic The Hedgehog: trailer e foto dei nuovi set dedicati alla mascotte SEGA

Oggi, il gruppo LEGO e SEGA hanno rivelato una nuova collaborazione dedicata all’universo di Sonic: dopo la fortunata serie dedicata a Super Mario arriva ora, per i gamer più appassionati, un’altra icona dei videogiochi grazie alla licenza ufficiale SEGA, con i personaggi e le ambientazioni più famose realizzate in formato mattoncino. Con la nuovissima linea LEGO Sonic The Hedgehog è possibile costruire e giocare insieme a Sonic, Tails, Amy e Dr Eggman nei livelli e nelle ambientazioni più iconiche, come la Sfera di velocità di Sonic, il laboratorio di Tails, l’Aereo Tornado, l’Isola del Soccorso animale di Amy e l’iconica Green Hill Zone.

In SEGA, ci impegniamo a creare in collaborazione con i nostri partner esperienze straordinarie che i fan possono apprezzare anche negli anni a venire. Il Gruppo LEGO è il partner perfetto per realizzare storie appassionanti, con ambientazioni e personaggi iconici provenienti dall’universo Sonic, pronte a prendere vita nelle case di tutti gli appassionati del mondo. Grazie a questa collaborazione basata sulla creatività, i fan di Sonic di ogni generazione possono liberare la propria immaginazione per dare vita alle scene del videogioco preferite. Non vediamo l’ora di vedere le loro incredibili creazioni!.

ha dichiarato Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer di SEGA America.

I quattro set nati dalla collaborazione tra il Gruppo LEGO e Sonic the Hedgehog e sono caratterizzati da differenti misure e complessità, con elementi modulari in grado di ricreare ostacoli ad alta velocità attraverso i quali Sonic può sfrecciare, mentre combatte i Badniks e salva i suoi amici. I fan di Sonic possono esprimere la propria creatività, costruire i propri percorsi, combinare i diversi set inventando nuove storie, oppure rievocare le scene più memorabili che hanno reso l’amato porcospino l’eroe che è oggi.

Tutti i nuovi accessori del gioco consentono ai costruttori di diventare veri protagonisti grazie al gioco di ruolo e all’interpretazione: possono saltare nelle iconiche scarpe rosse di “Blue Blur” e passare del tempo con i famosi amici di Sonic, divertirsi alla consolle del DJ, riparare l’aeroplano Tornado e fare tante altre attività divertenti. La nuova linea presentata dal Gruppo LEGO e SEGA rappresenta una conferma della vincente partnership tra le due aziende, dopo il grande successo nel 2021 dell’uscita del set LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone.

È qualcosa di assolutamente nuovo: questi set offrono la possibilità di vivere un’esperienza di costruzione nuova e ricca di azione. Sono particolarmente orgoglioso della Speed Sphere, perché è stata una bella sfida capire come far accelerare Sonic e interagire con ogni percorso. Sonic è noto per la sua velocità e per il modo in cui corre e salta attraverso i percorsi: le nostre creazioni non potevano essere statiche, per questo li abbiamo resi il più possibile ricchi di azione!

è stato il commento di Frédéric Roland Andre, Designer del Gruppo LEGO.

I set LEGO Sonic The Hedgehog saranno in vendita a partire dal 1° agosto 2023, nei LEGO Store, su www.LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

Informazioni sui quattro set:

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità di Sonic (76990)

Età: 7+

Pezzi: 292

Misure: la Speed Sphere misura oltre 4 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità

Inclusi 3 personaggi e accessori: il set comprende Sonic the Hedgehog, l’iconico Moto bug Badnik, l’amico di Sonic Flicky e molti accessori per permettere il gioco di ruolo.

Prezzo: 29.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991)

Età: 6+

Pezzi: 376

Misure: il laboratorio misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità

Inclusi 4 personaggi e accessori: questo set di azione comprende i personaggi di Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber e molti accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 42.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992)

Età: 7+

Pezzi: 388

Misure: l’isola misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità

Inclusi 6 personaggi e accessori: il set comprende i personaggi di Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, più gli accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 52.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994)

Età: 8+

Pezzi: 802

Misure: oltre 21 cm in altezza, 37 cm in larghezza e 19 cm in profondità

Inclusi 9 personaggi e accessori: il set comprende Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, oltre a Badniks Chopper e Newtron e molti accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 104.99 €

Leggi anche: