Il videogioco come risorsa, per raccontare il territorio e il patrimonio culturale: ecco gli IVIPRO DAYS 2024 presentati dal Trieste Science+Fiction Festival.

Il Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza (29 ottobre – 3 novembre), darà anche quest’anno ampio spazio ai videogiochi, con gli IVIPRO DAYS 2024: due giornate interamente dedicate al settore dei videogame e ai suoi rapporti col territorio e il patrimonio culturale, in programma a Trieste venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Numerosi i temi protagonisti dell’edizione 2024. Dagli omaggi a due grandi protagonisti del mondo della letteratura e della scienza, alle diverse forme del turismo attraverso i media. La fantascienza tornerà inoltre a essere lente attraverso cui osservare la realtà – tra risvolti politici, religiosi e filosofici – senza dimenticare naturalmente l’influenza dell’intelligenza artificiale. Dopo il successo della tavola rotonda dello scorso anno, si parlerà nuovamente della critica e del suo ruolo; ci sarà spazio anche per discutere di preservazione videoludica, per visitare piccoli villaggi alpini, per dare voce a professioniste/i del settore e a celebri maschere italiane. Previsti anche due incontri organizzati in collaborazione con il London Games Festival e IN/VISIBIL3.

Durante la manifestazione verranno annunciati i vincitori del Premio IVIPRO 2024 per le migliori tesi di laurea sul videogioco. Previsto inoltre un evento speciale in sala: cosa accade quando un gruppo di gamer decide di mettere in scena l’Amleto all’interno del mondo digitale di Grand Theft Auto Online? Una scommessa decisamente originale raccontata in Grand Theft Hamlet, lungometraggio machinima – premiato al South by Southwest Festival di Austin – diretto da Sam Crane (che sarà presente a Trieste) e Pinny Grylls. L’evento in presenza dell’1 e 2 novembre sarà preceduto da una preview online, in diretta sui canali Facebook e YouTube dell’Associazione IVIPRO, una serie di incontri che si terranno da metà a fine ottobre.

L’edizione 2024 degli IVIPRO DAYS – che si terrà presso il Sci-Fi Dome allestito nella storica Piazza della Borsa, nel pieno centro di Trieste – è promossa dall’Associazione IVIPRO e dal Trieste Science+Fiction Festival ed è realizzata in collaborazione con il London Games Festival e IN/VISIBIL3. È possibile accedere gratuitamente all’evento previa registrazione su Eventbrite, fino a esaurimento posti (https://iviprodays2024.eventbrite.it).