Magic: The Gathering avrà set dedicati a Final Fantasy, Fallout e Assassin’s Creed

Wizards of the Coast celebra il 30° anniversario di Magic: The Gathering ufficializzando i set dedicati a Final Fantasy, Fallout e Assassin's Creed.

L’universo dei Mondi Altrove di Magic: The Gathering si arricchisce sempre più di popolari IP che fungono da base per nuovi set di carte da collezione. Durante la celebrazione per il 30° anniversario dello storico card game, Wizards of the Coast ha ufficializzato alcune prossime uscite destinate a suscitare fin da subito l’interesse dei fan. Che sarebbe arrivato un set su Assassin’s Creed, del resto, non era più un segreto, e anche la collaborazione con Final Fantasy era trapelata, tempo fa. Completamente inedita, invece, la notizia del set dedicato alla serie postatomica di Fallout.

Mondi Altrove porterà l’amata serie Final Fantasy su Magic: The Gathering come booster tentpole nel 2025, dunque c’è ancora parecchio tempo prima di poter mettere le mani sulle carte ispirate al franchise Square Enix. La serie Final Fantasy è nota per i suoi mondi eclettici, le storie ricche e i personaggi memorabili: il set comprenderà tutti i giochi principali della saga di Final Fantasy che sono stati rilasciati fino ad oggi, dal Final Fantasy originale al Final Fantasy XVI recentemente pubblicato. Il set sarà disponibile anche per giocare digitalmente su Magic: The Gathering Arena.

In collaborazione con Bethesda Softworks, Wizards of the Coast porterà poi l’iconico franchise di giochi Fallout su Magic: The Gathering con mazzi Commander a tema Fallout pronti all’uso. In uscita nel marzo del 2024, i giocatori di Magic e i fan di Fallout potranno sperimentare la realtà alternativa post-nucleare di Fallout con bande di predoni assetati di sangue, torreggianti super mutanti, mostri irradiati e micidiali robot retro-futuristici. Questi mazzi Commander porteranno le tante colorate fazioni della Zona Contaminata in Magic: The Gathering in modo che i giocatori possano ricreare alcuni dei momenti più famosi (e stravaganti) di Fallout.

Ricordiamo che nel formato Commander, ogni giocatore elegge il proprio eroe e costruisce un mazzo incentrato sulla sua figura. Si tratta di un formato amatoriale multiplayer in cui si dovrà designare una creatura leggendaria come comandante e scegliere tutte le altre carte del mazzo in base alla sua identità di colore e alle sue abilità uniche.

