Fantasy Island: da oggi su Sky l’ultima stagione

Esiste un’isola in cui i desideri si avverano, un luogo magico in cui finalmente dar vita ai propri sogni. Negli anni ‘70 – ‘80 era Fantasilandia, opera cult di ABC, a far sognare intere generazioni, raccontando le avventure degli ospiti del resort gestito da Mr Roarke (Ricardo Montalbán) e il suo assistente Tattoo (Hervé Villechaize), un posto in cui ogni cosa diventava possibile. Nel 2020 è uscito un reboot cinematografico, diretto da Jeff Wadlow e con Michael Peña (Mr Roarke) e Maggie Q come protagonisti. Oggi invece è Miss Roarke, sua pronipote, a gestire il magico paradiso tropicale pronto ad accogliere nuovi clienti nell’ultima stagione di Fantasy Island, in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 6 agosto. Mentre il reboot cinematografico non è stato un grande successo, la serie originale è un vero classico, per quanto poco noto al giorno d’oggi alle nuove generazioni: è andato in onda per ben sette stagioni, e in Italia venne trasmesso originariamente su Canale 5.

Sinossi del nuovo serial:

Elena Roarke (Roselyn Sánchez – Devious Maids), insieme alla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes – Beautiful) e al responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez – The Vampire Diaries, Rosewood) è pronta ad accogliere e accontentare tutti gli ospiti. Il suo è un progetto a cui si dedica con passione, per cui ha messo da parte ogni altro aspetto della sua vita, accettando la bellezza di poter realizzare i sogni altrui, ma anche le grandi responsabilità che ne derivano. Infatti, come ogni cosa, anche i desideri più belli nascondono insidie… e i risvolti sono spesso inaspettati. È meglio vivere un sogno o la realtà?

Tra le guest star della seconda stagione troviamo Teri Hatcher e James Denton (Desperate Housewives), Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Rachael Harris (Lucifer), Jasika Nicole (The Good Doctor), Frankie J Alvarez (Looking) e Izzy Diaz (Good Trouble).

