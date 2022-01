Star Wars: Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead si unisce al cast della serie Disney+

Il cast di Star Wars: Ahsoka si arricchisce ulteriormente: oltre alla protagonista Rosario Dawson e ai già annunciati Hayden Christensen e Natasha Liu Bordizzo, nella serie tv per Disney+ vedremo anche la popolare Mary Elizabeth Winstead.

L’annuncio purtroppo è privo di dettagli: non sappiamo, ad esempio, il ruolo che avrà l’interprete di Scott Pilgrim vs. the World e di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ma siamo già a tre personaggi femminili, contando quello di Dawson che dà il titolo a questo spin-off di The Mandalorian e a quello di Bordizzo, che sarà invece Sabine Wren, combattente mandaloriana già vista anche in Star Wars Rebels.

