Ahsoka – A New Star Wars Legacy, lo special ufficiale in vista dell’uscita della serie

Star Wars ha rilanciato un inedito video speciale della durata di sette minuti e mezzo in previsione del lancio di Ahsoka, nuova serie tv ambientata nell’universo di Star Wars per Disney+ che arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 23 agosto. Si tratta di una “versione featurette” più completa dello spot uscito qualche tempo fa che consisteva in un montaggio relativo al retaggio maestro/allievo che è fondante dell’epica Jedi (ma anche di quella Sith). Lo special va più a fondo, raccontando le origini del personaggio, la linea di discendenza degli insegnamenti Jedi che culmina con lei, il significato del restare fedeli al credo Jedi. Nel video ritroviamo Dave Filoni (produttore esecutivo e creatore del personaggio), Rosario Dawson (interprete di Ahsoka), Jon Favreau (produttore esecutivo) e Carrie Beck (produttrice esecutiva).

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una nascente minaccia in una galassia ormai vulnerabile. Nel cast del serial, oltre alla già citata Rosario Dawson, anche da Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Sulla serie Lucasfilm e Disney puntano parecchio, dato che uscirà prima di quanto inizialmente previsto: la stessa Dawson aveva infatti affermato

Ahsoka, probabilmente, sarà disponibile da questo autunno. Mentre parteciperò anche ad Haunted Mansion che è programmato per agosto.

Per il resto, si tratta dela consacrazione dell’attrice nel ruolo, che come lei stessa ha tempo fa ribadito:

L’essere inserita all’interno di un universo, di un gruppo, di un mondo in cui anche con il passare degli anni posso sentire di esserne parte è un qualcosa di grandioso, che mi fa sentire grata.

La Jedi, che ha un importante ruolo di raccordo nell’economia della saga e che ha debuttato diverso tempo fa nella serie animata Clone Wars, in versione live action ha le sembianze di Rosario Dawson fin dalle sue apprizioni in The Mandalorian e The Book of Boba Fett. La serie live action si incastrerà nella continuity delle altre ma sarà anche il diretto sequel della serie animata Star Wars: Rebels e vedrà la protagonista impegnata nella ricerca dell’ammiraglio Thrawn.

