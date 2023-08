Ahsoka: da oggi la serie di Star Wars è su Disney+

Da oggi, 23 agosto, la serie TV Ahsoka, ambientata nell’universo di Star Wars è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Si tratta di un progetto atteso, considerando che, fino ad ora, il personaggio di Ahsoka si è visto solo nelle serie animate, e questa è la sua prima apparizione in live-action.

Ecco il trailer di Ahsoka.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano impegnata a indagare su una nascente minaccia in una galassia vulnerabile. Nel cast del serial, oltre alla protagonista Rosario Dawson, troviamo anche presenti Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.

La serie TV doveva essere presente sulla piattaforma streaming Disney+ dalle 9 del mattino del 23 agosto, ma, lo spostamento di distribuzione negli Stati Uniti ha reso disponibile il telefilm già alle 3 del mattino.

Ricordiamo che fino ad ora l’universo di Star Wars su Disney+ ha visto distribuite serie come The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Leggi queste news sulla serie TV Ahsoka: